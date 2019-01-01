Başkan Karalar, Personelinin Yeni Yılını Kutladı
1 saat önce
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye personelinin yeni yılını kutladı.
Seyhan
Belediye Başkanı Zeydan Karalar
, belediye personelinin yeni yılını kutladı. Başkan Karalar, Seyhan'da başlayan hizmet hamlesinin tüm Adana
'ya yayılacağını söyledi. Yaşar Kemal
Kültür Merkezi'nde düzenlenen yeni yıl kutlamasına belediye personelinin tamamı katıldı.
Seyhan Belediyesi'nin 5 yılda önemli hizmetler yaptığının altını çizen Zeydan Karalar, burada özverili çalışmalar yürüten belediye çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Karalar, "Biz imkansızlıklara rağmen imkanlar oluşturduk. Seyhan ilçesi; 6 seçim ve darbe girişimine rağmen 30 yılda görmediği hizmeti gördü. Bunu halkın kendisi söylüyor. Tufanbeyli
'nin Yumurtalık
'ın bir köyünde Seyhan Belediyesi'nin yaptıklarını duymak çok güzel bir olay. Bugün Adana'nın her köşesi Seyhan Belediyesini konuşuyor. Biz imkanlarımızla hem Seyhan'a yettik hem de ihtiyaç duyulan her yere yetiştik" ifadelerine yer verdi. - ADANA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi
Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı