Başkan Karalar projelerin takibinde

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (ASKİ) bir süre önce temeli atılan Akkapı, Dağlıoğlu ve Gülbahçesi mahallelerinde gerçekleştirilen 23 kilometrelik kanalizasyon şebekesi yapım işini yerinde inceledi.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla harekete geçen ASKİ; Akkapı, Dağlıoğlu ve Gülbahçesi mahallelerinde gerçekleştirdiği 23 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmasını sürdürüyor.



Geçtiğimiz ay temel atma töreni gerçekleştirilen projenin çalışmalarını yerinde incelemek için Akkapı Mahallesi'ne giden Başkan Zeydan Karalar, çalışmalar hakkında ASKİ personelinden bilgi aldı. Adana'da yapılacak çok iş, gerçekleştirilmesi gereken çok proje olduğunu belirten Zeydan Karalar, siyasi ayrımcılık gözetmeden, Adana'nın tamamına hizmet etme prensibiyle hizmet ettiklerini açıkladı.



İkamet ettikleri mahallelerde kanalizasyon hattı bulunmadığı için senelerdir kötü koku, sinek, fosseptik sorunlarıyla boğuşan ve yaşamlarını sağlıksız koşullar altında sürdürmek zorunda kalan mahalle sakinleri, bu durumdan kurtulacakları için mutluluklarını ifade ederek Başkan Zeydan Karalar ve ASKİ personeline teşekkür etti.



6,5 kilometrelik döşemesi yapılan ve toplamda 23 kilometre olacak olan kanalizasyon şebekesinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Çalışma kapsamında fosseptik çukurları kapatılacak ve kanalizasyon bağlantıları hanelerin içine kadar yapılacak. Kanalizasyon şebekesinin ardından 20 kilometrelik içme suyu isale hattı yapılacak ve yollar asfaltlanacak. - ADANA