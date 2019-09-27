Başkan Karalar:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel merkezi önünde eylem yapan ve Adana'da tesislerinin yapılmadığını iddia eden engelli vatandaşların sorunlarıyla ilgili konuştu. Başkan Zeydan Karalar, süreci anlattı ve resmi olmayan bir işlem yapmalarının mümkün olmadığını söyledi.



Adana'da faaliyet gösteren bir engelli spor kulübünün eski başkanı ve bir kulüp üyesinin CHP Genel Merkezi önünde başlattığı açlık grevinin bir an önce sona erdirilmesini isteyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kimsenin zarar görmesini istemediklerini belirterek, konuyla ilgili bilgi verdi.



Başkan Zeydan Karalar, "Bir engelli derneğinin eski başkanı genel merkeze gitmiş. Ben Seyhan Belediye Başkanıyken onlara tahsis ettiğimiz bir yer vardı. Yaklaşık 30 bin metrekare. 30 bin metrekareyi engellilere tesis yapmaları için verdik. Aldıklarında Avrupa Birliği fonlarından istifade edip oraya tesis yapacaklardı. Ama bir müddet sonra onu yapamadılar. Onların ulaşımında kullandıkları araçla ilgili biz yardımcı olduk. 5 yıl onların yakıtlarını verdik. Bir yere giderken, gelirken spor müsabakalarına katılmaları için yakıtlarını sağladık" diye konuştu.



"Gayrı resmi 250 bin liralık yardım olmaz"



Kulübün, Avrupa Birliği'nden destek alamadığı için tesisi tamamlayamadığını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:



"Ben Seyhan Belediye Başkanıyken bana geldiler tekrar. Kendilerine tahsis ettiğimizi söyledik. Bize ait olmayan bir yere resmi olarak tesis yapmamız söz konusu değil. Ancak bize yeri iade etmeleri halinde tesisi yapabileceğimizi ve kendilerine yeniden tahsis edebileceğimizi aktardım. Bunlar seçime yakın zamanda gerçekleşen konuşmalarımızdı. Seçimin ardından bir milletvekilimizle konuşmuşlar ve 'Zeydan Başkan 40-50 bin lira yardım ederse bu işi hallederiz' demişler. 'Hay hay' dedim, Seyhan Belediyesi de yakıtlarını kestiği için, ben yakıt vermeye devam edeceğimi ve 40-50 bin liraya kendi işlerini yaptıracağımı ifade ettim. Sonra bana o derneğin başkanı 'Zeydan abi biz seni kırmak istemiyoruz ama bu iş 250 bin liraya ancak bitermiş' dedi. Ben de bizim olmayan bir arsaya iş yapamayacağımızı söyledim. Seyhan Belediyesi'nin kendilerine tahsis ettiği bir arsaya Büyükşehir'in bir şey yapma şansı olmadığını aktardım. Seyhan Belediyesi'nin bize tashih yapabileceğini, bizim de tesisi kurabileceğimizi anlattım. Bunun çok karışık bir şekil olduğunu belirtti ve direkt 250 bin lira yardım taleplerini yineledi. Ancak bizim resmi bir kurum olduğumuzu ve bu işlemi gayrı resmi bir şekilde yapmamızın mümkün olmadığını açıkladım. Oturup konuşabileceğimizi ve bir şekilde çözüme ulaşabileceğimizi söylememe rağmen eylemlerine devam ettiler. Yani sorun benle ilgili değil. Benimle ilgili yani benle ilgili de söyledikleri bir söz yok ama durum bu. Resmi altyapısı bulunmayan bir taleptir. Biz resmi kurumlarız ve resmi olmayan bir işlemi hayata geçiremeyiz."



Başkan Zeydan Karalar, eylem yapan engelli vatandaşlara seslenerek, "Yapmayın, zaten kardeşlerimiz dezavantajlı. Daha fazla yürütmesinler bu işi. ya tahsisi biz üzerimize alalım ve tesisi yaptıktan sonra yeniden onlara tahsis edelim, ya da başka bir formül bulalım ve bunun için kamuoyunun önünde söz verelim" dedi. - ADANA