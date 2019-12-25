Başkan Karalar, selden mağdur olan vatandaşların kurtarılması operasyonlarına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Karalar, selden mağdur olan vatandaşların kurtarılması operasyonlarına katıldı - Son Dakika

Başkan Karalar, selden mağdur olan vatandaşların kurtarılması operasyonlarına katıldı

6 saat önce

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sel felaketinin vurduğu mahallelerde sabaha kadar kurtarma operasyonlarına katıldı, su tahliye çalışmalarını yönetti.

Başkan Karalar, selden mağdur olan vatandaşların kurtarılması operasyonlarına katıldı, System.String[]

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sel felaketinin vurduğu mahallelerde sabaha kadar kurtarma operasyonlarına katıldı, su tahliye çalışmalarını yönetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'da iki gündür süren yoğur yağış nedeniyle evlerini, iş yerlerini su basan vatandaşların sorunlarını en aza indirmek için, ASKİ çalışanlarıyla birlikte gece boyunca çalıştı. Yüreğir'de su basan mahallelerde incelemelerde bulunan ve su tahliyesi ile kurtarma operasyonlarına bizzat katılan Başkan Zeydan Karalar, sabaha kadar felaketten etkilenen vatandaşların yanında oldu, sorunlarıyla ilgilendi.  Başkan Zeydan Karalar, Tam bir felaket yaşanıyor Adana'da. Metrekareye 253 kilogram yağmur düşüyor. Bu miktar olağanüstü ve bununla baş etmek mümkün değil. PTT Evleri'ndeyiz ve Boş Dere diye tabir ettiğimiz yer yağmur suyuyla doldu ve dere taştı. Hiç böyle bir şey görmedi Adana. Dereler dolup taşıyor ve evlere su basıyor. Ekiplerimizin tamamı teyakkuzda. Elbette bu altyapı sorunu henüz yeni seçilen bizden kaynaklanmıyor ancak ben çözmek için var gücümle çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Kimsenin bundan şüphesi olmasın diye konuştu.


Zeydan Karalar, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da aşırı yağış nedeniyle evsiz kalan kadın gözyaşlarına boğuldu
Adana'da selde mahsur kalan vatandaşlar helikopter ile kurtarıldı Solunum yetmezliğinden hayatını kaybeden Su bebek son yolculuğuna uğurlandı Prof. Dr. Meriç Albay: (Kırmızı yosun) Marmara'nın su kalitesinin iyi olmadığını gösteriyor

Son Dakika Haberleri
19:21 Tek geçim kaynağı tavuklar sel sularında telef oldu - Son Dakika
19:20 Şule Çet davasının gerekçeli kararı: Cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı (2) Yeniden - Son Dakika
19:18 Batman Valiliği, Ahmet için yardım komisyonu kurdu - Son Dakika
19:18 Prof. Dr. Fahrettin Öztürk: "Millileşmenin anahtarı Ar-Ge'dir" - Son Dakika
19:18 Kazakistan, Baykonur Uzay Üssü tesislerinden 116 kilometre alanı geri alacak - Son Dakika
18:44 Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika
18:09 350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 19:24:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Karalar, selden mağdur olan vatandaşların kurtarılması operasyonlarına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]