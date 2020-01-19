Başkan Karalar: "Yandaş yok, vatandaş var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Karalar: 'Yandaş yok, vatandaş var' - Son Dakika

Başkan Karalar: "Yandaş yok, vatandaş var"

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, önümüzdeki yaz asfalt hamlesi başlatacaklarını belirtti.

Başkan Karalar:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, önümüzdeki yaz asfalt hamlesi başlatacaklarını belirtti. Başkan Zeydan Karalar, kentin dört bir yanına, ayrım gözetmeksizin hizmet götürdüklerini ve artırarak hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.


4 buçuk kilometrelik yol çalışması gerçekleştirilen Havutlu Mahallesinde halkla bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, "Büyük asfalt hamlesi yazın başlayacak. Mayıstan sonra asfalt dökmek için hava çok müsait olacak. Şu anda mevsimden dolayı köylerde, dağlarda çalışamıyoruz. Soğuktan, kar yağışından dolayı asfalt tutmuyor. Adana'nın güzelliği 365 günün 190 günü güneşli. Güneşli günleri de kaçıralım istemiyoruz. Çok sık yağmur yağdığı zaman asfalt yapamazsınız ama böyle güneşli havalarda yapacaksınız. Çünkü Adana'da olağanüstü yol eksiği var. Çok bozuk yol var. Bunu ancak hummalı bir çalışmayla telafi edebiliriz. Önümüzdeki yaz çok yoğun şekilde asfalt dökeceğiz. Yaptığımız yollar bitümlü sıcak karışım olduğu için uzun yıllar dayanacak nitelikte. Bizim yaptığımız yamaların, geçmişte yapılan yollardan daha sağlam olduğunu söylüyorlar. Bu yaptığımız yol vatandaşımızın malı. İyi kullanılırsa 20-30 yıl dayanacak yollar yapıyoruz" dedi.


Hizmet anlayışlarında adalet ilkesini temel aldıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, " Yunusoğlu, Doğankent ve Solaklı mahallelerimizden arkadaşlar burada. Arıtmaları yok, biz yapıyoruz. Su yok, sularını biz getiriyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda güneyli, doğulu, batılı, kuzeyli yok, Alevi. Sünni, Türk, Kürt yok. Genel Başkanımızın dediği gibi gibi "Bizde yandaş yok, vatandaş var" diye konuştu.


Başkan Zeydan Karalar, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun dinledi ve sohbet etti - ADANA

Zeydan Karalar, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursa'da intihara kalkışan adamı, vatandaşlar gülerek izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'daki Türklerden sevgi gösterisi Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 18:11:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Karalar: "Yandaş yok, vatandaş var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]