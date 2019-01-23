Son Dakika Haberleri: Başkan Karalar: "Yumurtalık'ın Kalkınma Zamanın Geldi"

Başkan Karalar: "Yumurtalık'ın Kalkınma Zamanın Geldi"

6 dakika önce

Seyhan Belediyesi Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Yumurtalık ve köylerinde yaptığı çalışmalarda, Akdeniz'in ve Adana'nın en güzel ilçelerinden Yumurtalık'ın hizmet olarak kalkınma zamanın geldiğini söyledi.

Başkan Karalar:
Seyhan Belediyesi Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Yumurtalık ve köylerinde yaptığı çalışmalarda, Akdeniz'in ve Adana'nın en güzel ilçelerinden Yumurtalık'ın hizmet olarak kalkınma zamanın geldiğini söyledi.

Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, çalışmalarını Yumurtalık ve köylerinde sürdürdü.

CHP Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Erdinç Altıok'un seçim bürosunun açılışına katılan Başkan Zeydan Karalar, mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantının ardından, Haylazlı ve Deveciuşağı köylerini ziyaret ederek halkla buluştu.

"Ayrım yapmadan hizmeti her yere taşıyacağız"

Altıok'un seçim bürosunun açılışında ve diğer toplantılarında Başkan Karalar, ayrım yapmaksızın Adana'nın her yerine hizmeti götüreceklerini söyledi.

Yumurtalık'ta gördüğü sevgi karşısında memnun kalan Başkan Karalar, "Gittiğimiz her yerde büyük sevgiyle karşılanıyoruz. Bu sevginin karşılığı 30 yıllık hasretin sona ermesidir. Bunu hep birlikte başaracağız. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz gün Adana'nın her köşesine ayrım yapmadan eşit hizmet götüreceğiz. Yumurtalık'ta hizmetleri en fazla hake den ilçelerimizden birisi. Burası Akdeniz'in ve Adana'nın en güzel ilçelerinden birisi. Başkanlığımızda Yumurtalık hizmetlerden hakettiği payı alacak ve bu sahillerin bir incisi olacak" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:35 Kaynak: İHA

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