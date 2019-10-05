Başkan Karaman'dan esnaf ziyareti

Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, kent park akabinde esnafları ziyaret etti.



Başkan Cihan Karaman, Zabıta Müdürü Übeydullah Dündar ve beraberindeki zabıtalar kentin en büyük parkı olan kent parkta denetimde bulundular. Parkta bulunan vatandaşlarla tek tek tokalaşan Başkan Karaman, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Bazı aileler ise Başkan Karaman ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Kent park denetiminin ardından çarşı merkezinin değişik caddelerindeki esnafları ziyaret etti. Yolda karşına çıkan vatandaşlara tokalaşan Başkan Karaman, esnafları da işyerlerinde ziyaret ederek bul kazançlar diledi.



Esnaflar ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti getirerek Başkan Karaman ve beraberindeki ekibine teşekkür ettiler. - HAKKARİ