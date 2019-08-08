Son Dakika Haberleri: Başkan Karaman, temizlik çalışmalarına katıldı
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Başkan Karaman, temizlik çalışmalarına katıldı

1 saat önce

Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, kentte devam eden temizlik çalışmalarına katıldı.

Başkan Karaman, temizlik çalışmalarına katıldı, System.String[]
Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, kentte devam eden temizlik çalışmalarına katıldı.

Belediyenin bayram öncesi şehir genelinde başlattığı temizlik çalışmaları kapsamında Sümbül Mahallesi Tekser TOKİ konutları içerisinde yapılan genel temizlik çalışmalarına katılan Başkan Karaman, belediye işçileriyle birlikte etraftaki çöpleri topladı. Burada kısa bir açıklama yapan Başkan Karaman, "Hakkari'de yaşayan her yurttaş bu kentin temizliğinden sorumludur. Bu manada yaşadığımız yeri temiz tutalım. Belediye olarak bizler gerekli özeni gösterip bunun için sürekli çalışıyoruz. Bugün burada bizler işçi arkadaşlarımızla temizlik çalışmalarına katılıp etraftaki çöpleri toplayıp, çevre temizliği yaptık. Lütfen çevreye karşı daha duyarlı olalım, hep birlikte şehrimizi temiz tutalım" dedi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:39 Kaynak: İHA
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