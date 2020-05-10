Başkan Karamehmetoğlu'ndan Anneler Gününde anlamlı ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Karamehmetoğlu'ndan Anneler Gününde anlamlı ziyaret - Son Dakika

Başkan Karamehmetoğlu'ndan Anneler Gününde anlamlı ziyaret

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Anneler Günü sebebiyle ilçedeki şehit annelerini ziyaret ederek günlerini kutladı.

Başkan Karamehmetoğlu'ndan Anneler Gününde anlamlı ziyaret, System.String[]

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Anneler Günü sebebiyle ilçedeki şehit annelerini ziyaret ederek günlerini kutladı.


Başkan Karamehmetoğlu, Anneler Günü nedeni ile şehit annelerini ziyaret etti. Başkan Karamehmetoğlu, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduklarını ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Başkan Karamehmetoğlu, "Sizler bize şehitlerimizin emanetlerisiniz. Sizlerin yanında olmak hepimizin görevidir. Ben sadece önemli günlerde değil her zaman söylediğim gibi sizlerin sürekli yanında olacağım. Sizlere de kapımız her zaman açık. Bugün Anneler Günü dolayısıyla sizlerin yanına gelip elinizi öpüp bu özel gününüzde sizi yalnız bırakmak istemedik. Ben tekrar, başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü kutlarım" dedi. - DİYARBAKIR

Anneler Günü, Diyarbakır, Çermik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 02:52 Kaynak: İHA


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