Başkan Karaosmanoğlu, "Bu Kadim Millet Paylaşmayı Biliyor"

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Muş Dağarası Köyü Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer ile birlikte çok sayıda dernek üyesinin hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Karaosmanoğlu, dernek binasının yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "İşte bereket, işte Anadolu'nun güzelliği buradadır. Bu coğrafyada yaşayan bu kadim millet paylaşmayı biliyor ve seviyor" dedi.

"NESİLLERİMİZE AKTARACAĞIMIZ BİR GENÇLİK MERKEZİ OLACAKTIR"

Dernek Başkanı Erdoğan Davut ve yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette kahvehane anlayışı ile yapılmayan bu merkezin kendisini mutlu ettiğini de sözlerine ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bu güzel merkez, kültür ve değerlerimizi unutmama noktasında çok önemli bir görevi yerine getirecektir. Bu anlamlı güzel ruhun gelecek nesillerimize aktaracağımız bir Gençlik Merkezi olacaktır. Şunu da ifade etmek isterim ki geleceğimiz olan çocuklarımıza bu gibi tesislerde sahip çıkacağız ve onların donanımlı yetişmesi için hep birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR MESAFE KOYMADAN ÇALIŞTIK VE GAYRET ETTİK"

"Halkımızı dinliyoruz ve kulağımız vatandaşımızdadır" vurgusunu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Vatandaşımız bize her zaman Kocaeli'nde ve ülkemizde destek verdi. Biz de bu desteğe her daim çalışarak ve hizmet ederek cevap verdik. Halkımızla aramıza hiçbir mesafe koymadan çalıştık ve gayret ettik. Bununla birlikte Muş Dağarası Köyü Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'nin bizlere verdiği çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. Kocaeli'ne 15 yıldır verdiği hizmetler için teşekkür eden ve Karaosmanoğlu'na bir plaket takdim eden Dernek Başkanı Erdoğan Davut ise, "Hizmete aldığımız bu dernek merkezimiz gençliğin hizmetinde olacaktır. Hemşerilerimizle birlikte kültürlerimizi ve değerlerimizi yaşatacağız" ifadelerini sarf etti. Ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarının ve yapılan istişarenin ardından sona erdi.