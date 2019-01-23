Son Dakika Haberleri: Başkan Karaosmanoğlu: "Gazetecilik, Oldukça Meşakkatli Bir Meslektir"

Başkan Karaosmanoğlu: "Gazetecilik, Oldukça Meşakkatli Bir Meslektir"

1 saat önce

KOCAELİ(İHA) –Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut C¸atak ve yeni yönetimi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun makamına konuk oldu.

Başkan Karaosmanoğlu:
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut C¸atak ve yeni yönetimi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun makamına konuk oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut C¸atak ve yeni yönetimini makamında konuk etti. Ziyarette Cemiyet Başkanı Çatak, yeni yönetim ve hedefleri hakkında Karaosmanoğlu'na bilgiler verdi. Cemiyet yönetimini tebrik eden Karaosmanoğlu ise, "Gazetecilik, oldukça meşakkatli bir meslek. Bir belediye başkanı olarak gazeteci arkadaşların yaşadığı zorlukların bizzat şahidi olmuşumdur. Bizimle birlikte dere tepe demeden haber için gezdiler. Vatandaşlarımız ile aramızda köprü oldular" dedi.

"Bizler, basınımız olmasaydı; vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan duyamaz yaptığımız ve yapacaklarımızı da anlatamazdık" diyen Başkan Karaosmanoğlu, "O yüzden bizim üzerimizde de emeğiniz çok büyük. Hepiniz haklarınızı helal edin. Bizden yana olmuşsa da helal olsun. Yerel seçim sürecine girdik. Allah hepinize kolaylık versin" diye konuştu.

Başkan Karaosmanoğlu, yakın zamanda vefat eden Gebze Haber Gazetesi imtiyaz sahibi İsmail Kadı'yı ve rahmeti rahmana kavuşan tüm gazetecileri de rahmetle andı. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Yaşam
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