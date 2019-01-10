Başkan Karaosmanoğlu'ndan Dernek Ziyareti

Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
, Kocaeli Kafkas Kültür Derneği ve Dostluk Evini ziyaret etti.
Kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği Kafkas Dostluk Evinde inceleme yapan Karaosmanoğlu, Dernek Başkanı Erdal Çatan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Karaosmanoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, 93 harbinde Rus işgalinden kaçarak Türkiye
'ye gelen ve bu güzel yurdu vatan edinen insanların kültürlerinin bu dernekte yaşatıldığını söyledi.
Kuzey Kafkasya
'dan, Çeçenistan
'dan, Dağıstan
'dan, Abhazya'dan ve diğer bölgelerden gelip Türkiye'de önemli hizmetler veren çok sayıda insan olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, "Bu güzel insanlar ülkemize canla başla hizmet ettikleri gibi Kafkasya'da kalan akrabalarının sorunlarına da çözüm bulunması için var güçleri ile çalışmışlar ve hala da çalışıyorlar. Allah bu ülkeye ve bu kutlu davaya hizmet edenlerden razı olsun." diye konuştu.
Kocaeli'de kent kültürüne sahip çıktıklarını ifade eden Karaosmanoğlu, dernek yöneticilerine çalışmalarında başarı diledi.
Dernek başkanı Erdal Çatan da derneğe olan desteklerinden dolayı Karaosmanoğlu'na teşekkür ederek, kültürel çalışmalarına her alanda olmak üzere kurslar düzenleyerek sürdürdüklerini kaydetti.