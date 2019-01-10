Son Dakika Haberleri: Başkan Karaosmanoğlu'ndan Dernek Ziyareti

Başkan Karaosmanoğlu'ndan Dernek Ziyareti

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Kafkas Kültür Derneği ve Dostluk Evini ziyaret etti.

Başkan Karaosmanoğlu'ndan Dernek Ziyareti, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Kafkas Kültür Derneği ve Dostluk Evini ziyaret etti.

Kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği Kafkas Dostluk Evinde inceleme yapan Karaosmanoğlu, Dernek Başkanı Erdal Çatan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaosmanoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, 93 harbinde Rus işgalinden kaçarak Türkiye'ye gelen ve bu güzel yurdu vatan edinen insanların kültürlerinin bu dernekte yaşatıldığını söyledi.

Kuzey Kafkasya'dan, Çeçenistan'dan, Dağıstan'dan, Abhazya'dan ve diğer bölgelerden gelip Türkiye'de önemli hizmetler veren çok sayıda insan olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, "Bu güzel insanlar ülkemize canla başla hizmet ettikleri gibi Kafkasya'da kalan akrabalarının sorunlarına da çözüm bulunması için var güçleri ile çalışmışlar ve hala da çalışıyorlar. Allah bu ülkeye ve bu kutlu davaya hizmet edenlerden razı olsun." diye konuştu.

Kocaeli'de kent kültürüne sahip çıktıklarını ifade eden Karaosmanoğlu, dernek yöneticilerine çalışmalarında başarı diledi.

Dernek başkanı Erdal Çatan da derneğe olan desteklerinden dolayı Karaosmanoğlu'na teşekkür ederek, kültürel çalışmalarına her alanda olmak üzere kurslar düzenleyerek sürdürdüklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:05 Kaynak: AA

İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Palu Ailesi Olayına Savcılık Yayın Yasağı Getirdi CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Ankara'nın Hayrına Olacak İşe Hayır Demez

Fenerbahçe'den Senelik 2,2 Milyon Euro Kazanan Kameni: Takımdan Ayrılmıyorum ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:31:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Karaosmanoğlu'ndan Dernek Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]