Son Dakika Haberleri: Başkan Karaosmanoğlu'ndan İha'ya Veda Ziyareti

Başkan Karaosmanoğlu'ndan İha'ya Veda Ziyareti

55 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İhlas haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürlüğü'ne veda ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Karaosmanoğlu'ndan İha'ya Veda Ziyareti, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İhlas haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürlüğü'ne veda ziyareti gerçekleştirdi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde veda ziyaretlerinde bulunuyor. Başkan Karaosmanoğlu, İhlas haber Ajansı (İHA) Kocaeli Bölge Müdürlüğü'ne de veda ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretinde Başkan Karaosmanoğlu'nu İHA Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Haber Müdürü Gürcan Yılmaz, İhlas Pazarlama Kocaeli Ofis Müdürü Nesim Delibaş, Türkiye Gazetesi Kocaeli Bölge Sorumlusu Abdürrahim Soydaş, İhlas Pazarlama İstanbul Anadolu Yakası Bayi Müdürü Yusuf Özdemir karşıladı.

Gerçekleşen ziyarette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devretme zamanının geldiğini dile getiren Karaosmanoğlu, basın mensuplarıyla vedalaşmak istediğini dile getirdi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:55 Kaynak: İHA

İbrahim Karaosmanoğlu, İhlas, Kocaeli, Yaşam
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