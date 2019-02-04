Son Dakika Haberleri: Başkan Karaosmanoğlu, Sarıeroğlu'nu Konuk Etti

Başkan Karaosmanoğlu, Sarıeroğlu'nu Konuk Etti

1 saat önce

Başkan Karaosmanoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nu konuk etti.

Başkan Karaosmanoğlu, Sarıeroğlu'nu Konuk Etti, System.String[]

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nu makamında ağırladı. Ziyarette AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram da hazır bulundu.

"VERDİĞİ TÜM HİZMETLER İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu'na, 15 yıllık dönemde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2004 yılından itibaren gelinen sürecin çok büyük aşamalardan geçtiğini ifade eden Karaosmanoğlu, "Altyapıdan üstyapıya, kadın ve gençlik çalışmalardan sanat ile kültür hizmetlerine kadar her alanda örnek çalışmalar yaptık" ifadelerini sarf etti. Verdiği tüm hizmetlerinden dolayı Karaosmanoğlu'na teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da, "İbrahim Başkanımıza Kocaeli'ye verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ediyorum. Kendisi Büyükşehir Belediyelerine rol model oldular" diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:21 Kaynak: Bültenler

Kocaeli, Jülide Sarıeroğlu, Güncel
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