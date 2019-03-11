Başkan Karaosmanoğlu, Tes - İş Şubesi Ve Yönetimiyle Bir Araya Geldi.

Karaosmanoğlu ''Kocaeli'nde yeşil ve mavi tüm saflığıyla birleşti''

Görüşmede 15 yıl boyunca Kocaeli'ne hizmet eden Karaosmanoğlu'na teşekkür eden Kabaoğlu, "Sendikamızla kurduğunuz pozitif iletişim ve yöneticilik için sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin ve iştiraklerinin her daim çalışanın yanında olduğunu söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, "Çalışanımızın hakkını zamanında ve eksiksiz vermenin huzuru içindeyim. 15 yıl boyunca emeğin ve alın terinin kutsallığını bilerek çalışanlarımızla halkımıza hizmet ettik" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIMIZIN DERDİYLE DERTLENDİK"

Nazik ziyaretleri için TES-İŞ Şube Başkanı İrfan Kabaoğlu'na teşekkür eden Başkan Karaosmanoğlu, "Kocaeli'ni sizlerle birlikte yönettik. Her daim ortak aklın çizdiği istikamette istişarelerimizi eksiksiz yaparak vatandaşımızın derdiyle dertlendik. Gece gündüz demeden çalıştık. Çocuklarımız, torunlarımız yani yarınlarımız olan neslimiz için güzel işlere imza attık. Yeşil ve mavinin tüm saflığıyla birleştiği bir Kocaeli hayalini gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı. Birliktelik yapılan istişarelerin ardından sona erdi.