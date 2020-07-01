Başkan Karataş; "Sözün sözümüz yolun yolumuzdur" - Son Dakika

Başkan Karataş; "Sözün sözümüz yolun yolumuzdur"

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "MHP Erzurum teşkilatları tek yürek olarak sayın genel başkanımız bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin her zaman yanında ve emrindedir.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "MHP Erzurum teşkilatları tek yürek olarak sayın genel başkanımız bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin her zaman yanında ve emrindedir. Sözü sözümüz, yolu yolumuzdur" dedi.

Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz


MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın yaptığı, "Liderimiz Devlet Bahçeli 13. olağan büyük kurultayda partimizin ve camiamızın tek adayıdır" şeklindeki açıklamasından sonra MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş bir destek mesajı yayımladı.


MHP Erzurum İl Başkanı Karataş; "Erzurum teşkilatları olarak 14 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan 13. olağan büyük kurultay'da tek yürek, tek vücut olarak Bilge liderimiz, Genel başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin her zaman yanında ve emrindedir.


"Önce Ülkem ve Milletim, sonra Partim ve Ben" ilkesini şiar edinmiş tek düşüncesi vatan ve millet olan, milletimizin gönlünde taht kurmuş Genel Başkanımız Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'nin sonuna kadar yanında ve emrindeyiz.


Sloganımız; 'İstiklal için birlik, istikbal için dirlik. Kazanan Türkiye olacak" dedi. - ERZURUM

Devlet Bahçeli, Erzurum, Karataş, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Karataş; 'Sözün sözümüz yolun yolumuzdur' - Son Dakika

Son Dakika

21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 21:12 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil 21:06 Son Dakika: Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz'da oynanacak 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:21 Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı 20:16 Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:51 TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:09 Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
17:08
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
14:16
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak
12:23
Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor
11:05
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
09:49
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
12:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 21:47:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Karataş; "Sözün sözümüz yolun yolumuzdur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]