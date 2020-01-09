Başkan Karataş'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Karataş'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı - Son Dakika

Başkan Karataş'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı

6 saat önce

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Karataş'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı, System.String[]

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.


Gazeteciliğin fedakarlık gerektiren, meşakkat dolu bir meslek olduğunu belirten Başkan Karataş; "İlkeli ve sorumlu habercilik anlayışı ile kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir şekilde kamuoyunu aydınlatma çalışmalarını yürüten basın, toplumun güvencesidir. Tüm basın yayın kuruluşları mensuplarının ekonomik ve sosyal alanlarda daha iyi koşullarda mesleklerini icra etmelerini temenni ederim.


Üstlendikleri her görevi her türlü zor şartlarda dahi sürdürmeye çalışan, ilimizin kalkınmasında sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesinde önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın büyük bir özveri içerisinde çalışmaları takdire şayandır.


Bu vesileyle; Zorlu koşullarda dahi mesai mefhumu gözetmeksizin her daim ilkeli ve tarafsız bir anlayışla görevlerini sürdürme gayreti içerisinde olan tüm gazetecilerimizin 10 ocak çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, basın camiamızın tüm mensuplarına sevgi ve selamlarımızı iletir, görevlerinde üstün başarılar dilerim." Dedi. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:58 Kaynak: İHA
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