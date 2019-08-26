Son Dakika Haberleri: Başkan Karataş'tan 1071 Malazgirt Zaferi mesajı
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Başkan Karataş'tan 1071 Malazgirt Zaferi mesajı

56 dakika önce

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "1071 Malazgirt savaşı Anadolu'nun kapılarını Türklere sonuna kadar açmış, Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biridir" dedi.

Başkan Karataş'tan 1071 Malazgirt Zaferi mesajı, System.String[]

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "1071 Malazgirt savaşı Anadolu'nun kapılarını Türklere sonuna kadar açmış, Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biridir" dedi.


Karataş, 1071 Malazgirt Zaferi yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda şunları kaydetti;


"Yaşadığımız coğrafyanın kaderini değiştiren bu büyük zafer, Anadolu'nun Türkleşmesi, İslamlaşması ve yeniden imar edilmesine vesile olmuştur. Anadolu'da asırlar boyunca devam edecek olan adalet ve hoşgörü medeniyetinin temelleri Malazgirt Zaferi'yle atılmıştır.


Türkler, Malazgirt Savaşı ile Yakın Doğu'da yeni vatan kurmakla kalmamışlar, İslam leminin Hristiyan dünyasına karşı koruyucusu olmuşlardır.


Malazgirt'te ecdadımızın bütün benliğini saran yüksek idealler, İstiklal Mücadelemizde de bize rehber olmuş ve bu toprakların ilelebet vatanımız olarak kalmasını sağlamıştır. Aziz milletimiz, bugün de aynı şuur ve kararlılıkla vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmaktadır.


Bu duygu ve düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnet duygularımla anıyorum. Ruhları şad, mekanları Cennet olsun." - ERZURUM

Malazgirt, Erzurum, Karataş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:31 Kaynak: İHA
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