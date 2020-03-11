Başkan Karataş'tan 12 Mart mesajı - Son Dakika

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Tarihe adını altın harflerle yazdıran Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü yad ediyor, mezalime boyun eğmeyen, zalime yenilmeyen, Nene Hatununun torunlarını canı gönülden kutluyorum. Bu kutlamaları yapmak kadar tarihimizin derinliklerine gidebilmek, yaşanan acıları anlayabilmek ve bu acılardan ders çıkarabilmek de bir o kadar önemlidir. Gerek Türk tarihimizin, gerekse Cumhuriyet tarihimizin önemli merkezlerinden biri olan Erzurum konumu itibariyle, tarih boyunca çok sayıda saldırılara ve işgal girişimlerine maruz kalmış, eşine az rastlanan katliamlara sahne olmuş bir şehirdir. Dadaşlık; Sahibi olduğu bütün değerlerini günümüze kadar taşıyan, milli ve manevi değerlerinden asla vazgeçmeyen, vatanı ve milleti için amansızca mücadele eden vakarlı bir duruşun, ay yıldızlı bayrağı için geleceğe umutla bakışın, Tarihinin en karanlık günlerinde bir taraftan Rusların, öte yandan ekmeğini bölüp suyunu paylaştığı Ermenilerin ihanetleriyle karşı karşıya kalmış, ancak yılmadan, mücadelede ruhundan vazgeçmeyerek, kanı ile suladığı vatan toprakları için canlarını ortaya koyup, 12 Mart 1918' de Vatan topraklarını işgalcilerden kurtaran büyük bir ruhun adıdır. Dadaşlık. 12 Mart tarihi Erzurum'un kurtuluş tarihi olmasıyla birlikte İstiklal Marşımızın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy' u da anma günüdür. Kurtuluş Mücadelemizin tüm hızıyla, tüm ağırlığıyla, tüm zorluğuyla sürdüğü bir ortamda merhum şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin atan nabzı, haykıran iradesi, meydan okuyan nefesi olmuştur. Milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızı yazdıktan sonra, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın" diye niyazda bulunmuştur. Türk milleti istiklaline sahip çıkacak ve yeni bir marş yazılmasına inşallah fırsat vermeyecektir. Bu duygu düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin bu mutlu gününü kutlar Yüce Allah'tan milletimize bu acı dolu günleri bir daha yaşatmamasını diler, Vatan ve millet yolunda emek vermiş, mücadele etmiş, Şehit düşmüş tüm kahramanlarımıza ve aziz ecdadımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." - ERZURUM