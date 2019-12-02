Son Dakika Haberleri: Başkan Karataş'tan 3 Aralık Engelliler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Karataş'tan 3 Aralık Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Karataş'tan 3 Aralık Engelliler Günü mesajı

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum il başkanı Naim Karataş 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Karataş'tan 3 Aralık Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum il başkanı Naim Karataş 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Başkan Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Engelli kardeşlerimizin hatırlanması, onların sorun ve beklentilerinin konuşulması yılın sadece bir gününde hatırlanmamalıdır.


Unutulmamalıdır ki her insan bir engelli adayıdır. Bundan dolayıdır ki her insan empati yaparak, engelli kardeşlerimizin ruh halini düşünerek ona göre hareket edip, engelli kardeşlerimize nasıl davranılması gerektiğini çok iyi bilmelidir.


Engelli gurubuna giren kardeşlerimizin herhangi bir eksiklik ve zayıflık hissine kapılmalarına müsaade etmeden, onları tümüyle kucaklayıp milletimizin saygın ve eşit bir ferdi olduklarını sürekli hatırımızda tutmak gerekmektedir.


Doğuştan yada sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini kaybeden birisinin toplum hayatına uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılama güçlükleri hepimizin bir meselesi olmalıdır.


Engelli kardeşlerimizin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşmasıyla mümkündür.


Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Engelliler gününü kutlar, aileleri ile birlikte sağlıklı,mutlu ve huzurlu bir yaşam dilerim." - ERZURUM

Karataş, Erzurum, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:55 Kaynak: İHA
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