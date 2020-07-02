Başkan Karataş'tan 3 Temmuz mesajı - Son Dakika

Başkan Karataş'tan 3 Temmuz mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelişinin 101.yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelişinin 101.yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

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MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş mesajında, şunları kaydetti;


"3 Temmuz 1919 da Erzurum kongresini toplamak üzere şehrimize gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk dadaşlar ile bir araya gelerek milli mücadele hareketini başlatmıştır.


Erzurum'a gelen Gazi Mustafa Kemal Paşa çok sevdiği askerlikten ve görevlerinden burada istifa ederek sivil bir vatandaş olarak hayatını Türk milletinin bu kutlu mücadelesine adamıştır. Erzurum halkı onu lider olarak kabul ederek bağrına basmıştır. Böylece Erzurum Mustafa Kemal Paşa'nın ilk defa sivil kıyafet giydiği şehir olmuştur.


Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın siyasi hayatında Erzurum'un ayrı bir yeri ve önemi vardır. 3 Temmuz'dan sonraki süreçte Erzurumlular, Mustafa Kemal Paşa'yı milli mücadelenin lideri olarak görmek ve bu kıvancı yaşamak düşüncesi ile 10 Temmuz 1919'da kendisini Vilayat-ı Şarkiye-i Müdafaayı Hukuk Cemiyeti'nin başkanlığına layık görmüştür. Ayrıca Erzurum Kongresi'nin başkanlığına da seçilen Gazi Mustafa Kemal Paşa, kongre sonunda milli mücadelenin ilk hükümeti olan 9 kişilik Temsil Heyeti'nin de başkanı olmuştur. Erzurum insanı, Mustafa Kemal Paşa'ya 27 Ağustos 1919'da "Fahri Hemşehrilik" payesi vermiş ve Kasım 1919 tarihinde yapılan seçimlerde ise Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne de Erzurum Milletvekili olarak yine Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı seçmiştir.


Erzurum'dan başlayan ve bayraklaşan bu milli mücadele hareketi kısa bir süre içerisinde tüm vatan sathına yayılmıştır. Milletimiz istikbaline, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kast eden emperyalist güçlere karşı istiklal mücadelesi başlatmış ve mazlum milletlere örnek teşkil edecek bir kararlılık göstermiştir. Türk milleti vatanı ve bağımsızlığı uğruna tek vücut olmuş ve cihan ordularına karşı verdiği istiklal mücadelesini kazanarak Yurdumuzun ebediyete kadar Türk milletinin hakimiyetinde kalacağını bütün dünyaya ispat etmiştir.


Bu vesileyle dünya tarihini yeniden yazdıran milli mücadele kahramanlarımızın aziz hatıralarını saygıyla yad eder, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı uğruna göz kırpmadan şehadete yürümüş olan tüm şehitlerimize ALLAH'tan rahmet diler, vatanımız ve şerefli milletimizin geleceği için savaşmış olan tüm gazilerimize de şükranlarımı sunarım." - ERZURUM

Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum, Karataş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Karataş'tan 3 Temmuz mesajı - Son Dakika

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