Başkan Karataş'tan İdlip'te şehit düşen askerler için taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Karataş'tan İdlip'te şehit düşen askerler için taziye mesajı - Son Dakika

Başkan Karataş'tan İdlip'te şehit düşen askerler için taziye mesajı

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İdlip'te şehit düşen askerler için bir mesaj yayımladı.

Başkan Karataş'tan İdlip'te şehit düşen askerler için taziye mesajı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İdlip'te şehit düşen askerler için bir mesaj yayımladı.


İl Başkanı Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:


"İdlip'te rejim güçleri tarafından yapılan saldırı sonucu 4 askerimiz şehit, 9 askerimiz yaralanmıştır. Yaşanan bu vahim saldırı bizi derinden yaralamıştır. Burada şehit düşen Kahraman evlatlarımıza Yüce Allah'tan Rahmet, yaralı olan kardeşlerimiz ve evlatlarımıza da Yüce Allah'tan acil şifalar dilerim." - ERZURUM

Karataş, İdlip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:27 Kaynak: İHA
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