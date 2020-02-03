Başkan Karataş'tan İdlip'te şehit düşen askerler için taziye mesajı - Son Dakika

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Başkan Karataş'tan İdlip'te şehit düşen askerler için taziye mesajı
6 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İdlip'te şehit düşen askerler için bir mesaj yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:27 Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İdlip'te şehit düşen askerler için bir mesaj yayımladı.
İl Başkanı Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İdlip'te rejim güçleri tarafından yapılan saldırı sonucu 4 askerimiz şehit, 9 askerimiz yaralanmıştır. Yaşanan bu vahim saldırı bizi derinden yaralamıştır. Burada şehit düşen Kahraman evlatlarımıza Yüce Allah'tan Rahmet, yaralı olan kardeşlerimiz ve evlatlarımıza da Yüce Allah'tan acil şifalar dilerim." - ERZURUM
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