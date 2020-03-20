Başkan Karataş'tan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Karataş'tan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika

Başkan Karataş'tan Miraç Kandili mesajı

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Miraç Kandili münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Karataş'tan Miraç Kandili mesajı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Miraç Kandili münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Karataş mesajında, "Miraç'ın, Yüce Allah'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için rahmet Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) yaptırılan hikmet yüklü bir yolculuğa, yükselişi ve huzura kabul edilişini ifade eden ve sadece gerçek imanla anlaşılabilecek büyük bir manadır. İçerisinde bulunduğumuz mübarek üç aylarda Regaip Kandili ile başlayan mukaddes gecelere erişme mutluluğumuz, bugün birçok hikmet, rahmet ve bereketi barındıran Miraç Kandilini idrak edecek olma sevincimizle devam etmektedir. Şüphesiz Miraç, Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla doludur. İki cihan güneşi şanlı Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufku olan Miraç; insanların kurtuluşuna vesile olan, merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin, dualarının kabul olduğu mübarek bir gecedir. Mübarek Ramazan ayına adım adım yaklaştığımız bu mübarek gün ve gecelerde yapılacak olan dualarımızın daha makbul olacağı inancıyla Yüce Allah'a yönelmeli ülkemiz, milletimiz ve tüm Türk İslam aleminin birliğine, beraberliğine ve dirilişine vesile olması için çok çok niyazda bulunmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Türk-İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, bütün insanlığın yüksek değerlere yücelmesine, milletimizin sağlığına, birlik beraberliğine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Miraç Kandili, Karataş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:08 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi         
18:03
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı         
17:49
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı         
15:24
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti         
13:26
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 22:15:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Karataş'tan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]