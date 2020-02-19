Başkan Karataş'tan Oltu ilçesine geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, yönetim kurulu üyeleri ve MHP Oltu İlçe Başkanı Mehmet Coşkun ile birlikte Oltu ilçesine bağlı Yaylaçayır mahallesinde çıkan yangından sonra mahalle sakinlerini ziyaret etti.



Yangında zarar gören vatandaşları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulunan İl Başkanı Karataş, "Bu elim olayda çok şükür can kaybının olmaması üzüntümüze bir nebze olsun su serpmiştir. Meydana gelen bu vahim olaydan sonra oluşan maddi zararların ise güçlü devletimiz tarafından giderilerek, mağdur olan ailelerimizin mağduriyetlerinin giderilip, yaraların tez zamanda sarılacağını, MHP olarak bizde bu vahim olaydan derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, Zarar gören ailelerimizin yanında olup, üzerimize düşen ne görev varsa yerine getirmeye hazırız" dedi.



Başkan Karataş'ın bu ziyaretinden son derece memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Ergün Yıldırım ve mahalle halkı, "Bu zor günlerimizde yanımızda olup, sıkıntılarımızı paylaşan, dertlerimize ortak olan, yakın ilgi ve alakasından dolayı İl Başkanı Naim Karataş'a teşekkür ederiz" diye konuştu.



İl Başkanı Karataş daha sonra Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kamu Kurumları, ilçe Esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek, vatandaşların istek ve temennilerini dinleyip çözüm odaklı çalışmaların yapılması için gerekli girişimlerde bulunacağını belirterek ilçeden ayrıldı. - ERZURUM