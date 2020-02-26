Başkan Karataş'tan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Karataş'tan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

Başkan Karataş'tan Regaip Kandili mesajı

12 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum il başkanı Naim Karataş, Regaip kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Karataş'tan Regaip Kandili mesajı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum il başkanı Naim Karataş, Regaip kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Karataş mesajında; "Manevi hayatta ayrıcalıklı bir yer ve önemi bulunan mübarek üç aylara bir kez daha kavuşmanın, gönül huzurunu yaşıyoruz. Bu aylar içinde rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açık olması inananlar adına eşsiz bir fırsattır.


İçinde bulunduğumuz mübarek üç ayların, Manevi dirilişimize, manevi arınmamıza vesile olmasını dilerim.


Türk İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili' ni kutlar, Regaip Kandil'inin birliğimize ve beraberliğimize vesile olmasını, Müslümanların yaşadığı sarsıcı ve hüzün verici hadiselerin sonlanması için bir dönüm noktası olmasını Yüce Allah' tan niyaz ederim" dedi. - ERZURUM

Milliyetçi Hareket Partisi, Kandil Dağı, Erzurum, Karataş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:19 Kaynak: İHA
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