Başkan Karataş'tan Sarıkamış Şehitlerini anma mesajı - Son Dakika

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Sarıkamış Şehitlerini anma yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; Eğer uğrunda ölen varsa vatandır" dedi.



Sarıkamış Harekatının 22 Aralık 1914 I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Ruslar arasında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara çatışmalarından biri olduğunu anlatan Başkan Karataş, "Sarıkamış harekatı 1878 de Ruslar tarafından işgal edilen Kars, Ardahan ve Batumu geri almak ve rusların Doğu Anadolu'yu istila etmelerini engellemek için başlatılmıştı.



Toprakları geri almak amacıyla 1914 yılında dönemin Başkomutan Vekili olan Enver Paşa, "Sarıkamış Harekatı" planlarını kurmaylarına sundu. İlk iki günü başarıyla geçen taarruz sonrasında olumsuz hava koşulları nedeniyle seyrini değiştirdi .90 bin askerimizin donarak şehit olduğu Sarıkamış harekatı'nın üzerinden tam 105 yıl geçti.



Sarıkamış Harekatının 105. Yılında Kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." Dedi. - ERZURUM