Başkan Karataş'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Karataş'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Başkan Karataş'tan yeni yıl mesajı

6 saat önce

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Karataş'tan yeni yıl mesajı, System.String[]

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.


Başkan Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi;


"En büyük değerimiz olan Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğinin 2020 yılında daha da güçlenerek devam edeceğine, milletimizin daha mutlu, daha huzurlu ve güvenli günler yaşayacağına olan inancımız tamdır. Toplumsal sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının yeni yılda da hakim olması en büyük dileğimdir.


2020 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımların atılması gerektiğini düşünmek, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmek durumundayız. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın bütün güzelliklerine ve imkanlarına sahip olan Erzurum'umuzu layık olduğu seviyeye taşımak için her türlü fedakarlığı göstererek çok çalışmak en önemli görevimiz ve en büyük hedefimizdir.


Ayrıca Hakkın galip geldiği, batılın zail olduğu, putların yıkılarak yerini İslam'ın nuruna bıraktığı Mekke'nin fethinin yıl dönümünü de candan kutluyorum.


Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni eder, bu vesile ile Erzurum'da yaşayan bütün hemşerilerimin, tüm dava arkadaşlarımın, her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarının yeni yılını en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım." - ERZURUM

Erzurum, Karataş, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Görevimizin başındayız" mesajı
2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı: Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı

Son Dakika Haberleri
18:42 MSB, 2019'daki faaliyetlerin anlatıldığı bir video yayınladı - Son Dakika
18:40 Zonguldak ergün atalay: hükümet hakimlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz - Son Dakika
18:40 İstiklal caddesi'ne çıkan yollarda güvenlik önlemi - Son Dakika
18:40 Ankara milli piyango yılbaşı özel çekilişi - Son Dakika
18:40 Pompeo'dan Irak Cumhurbaşkanı Salih ve Başbakanı Abdülmehdi'ye "İran" uyarısı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:23 Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 18:44:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Karataş'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]