Başkan Karataş Uzundere'de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Karataş Uzundere'de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Karataş Uzundere'de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Uzundere İlçe Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, mahalle muhtarları, Uzundere meclis üyeleri ve vatandaşlar ile birlikte bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını, belediyenin projelerini, yapılan ve yapılması istenen işlerin ve...

Başkan Karataş Uzundere'de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Uzundere İlçe Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, mahalle muhtarları, Uzundere meclis üyeleri ve vatandaşlar ile birlikte bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını, belediyenin projelerini, yapılan ve yapılması istenen işlerin ve sorunların çözümü hakkında istişare toplantısı yaptı.


Burada bir konuşma yapan Başkan Karataş, "Yapılacak olan işlerin en iyisini yapabilmenin yolu istişareden geçer. Bundan dolayıdır ki biz MHP olarak her daim istişare ederek sorunların çözümü ve yapılacak işlerin en iyisini, en güzelini yaparak milletimize hizmet etmeği kendimize şiar edinmişiz. Şimdide siz değerli muhtarlarımızla bir araya gelerek sorunları ve çözümlerini bizzat muhtarlarımızdan dinleyerek yapılacak olan hizmetlerin en iyisini yapmak için bu tür toplantıları devamlı olarak düzenleyip, sizlerden gelen istek ve temenniler doğrultusunda hizmetlerin en iyisini yapmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz" dedi.


Daha sonra İlçe Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak yapacağı projeler ve işler hakkında İl Başkanı Karataş'a ve muhtarlara bilgi verdi.


Başkan Karataş, daha sonra muhtarlara söz hakkı vererek, istek ve temennilerini dinleyip, yapılacak işler hakkında not aldı. Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde sohbet edilerek toplantı sonlandırıldı. - ERZURUM

Hilmi Aktoprak, Uzundere, Erzurum, Karataş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hatay'da pompalı dehşet: Annesi ve eşini öldürüp, intihar etti
Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü Son Dakika: Van'da minibüsün üzerine çığ düştü Görüntüler İstanbul'dan! Uzakdoğu'dan gelen yolcular termal kamera ile tek tek incelendi

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:28:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Karataş Uzundere'de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]