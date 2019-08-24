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Başkan Kargı, çalışmaları inceledi

53 dakika önce

Merzifon ilçesinde aşırı yağmurdan sonra yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla Merzifon Belediyesi tarafından başlatılan Yağmur Suyu Toplama Projesi sürüyor.

Başkan Kargı, çalışmaları inceledi, System.String[]

Merzifon ilçesinde aşırı yağmurdan sonra yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla Merzifon Belediyesi tarafından başlatılan Yağmur Suyu Toplama Projesi sürüyor.

Belediye Başkanı Alp Kargı, proje kapsamında Hafız Mustafa Caddesi'nde sürdürülen çalışmaları inceledi.

Kargı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe için hayati önem taşıyan proje ile su baskınlarını önlemeyi hedeflediklerini söyledi.

"Belediyecilik yer altı çalışmalarına önem vermekten geçer." diyen Kargı, şunları kaydetti:

"Ülkemizde son günlerde pek çok yer aşırı yağmura maruz kaldı. Merzifon'da da yoğun yağmur yağışı etkisini gösterdi. Göreve geldiğimiz 2014 yılında Hafız Mustafa Caddesi'nde yağmur suyu toplama kanalı olmadığı için Buğdaylı Mahallemizi bir ramazan gününde sel basmıştı. O süreçte 'bu sorunu çözüme kavuşturmamız lazım' demiştik. Bu projenin başlaması için çok uğraştık. İller Bankasına 10 milyon 600 bin lira borçlanarak çalışmayı başlattık. Proje sonlandığında vatandaşlarımızdan sıkça aldığımız caddelerdeki göllenme, evlerin zemin katlarını su basması gibi şikayetler ortadan kalkacak."

Proje kapsamında ilçede 15 kilometrelik kazı çalışması yapılacağını aktaran Kargı, "Bizim için çok önemli bir proje ama vatandaşlarımız 'tozdan camlarımızı açamıyoruz' diye serzenişte bulunuyor. Haklılar ama bunun başka bir çalışma yöntemi yok. Merzifonlu hemşehrilerim emin olsunlar ki Merzifon Belediyesi çok güçlü. Yollardaki temizlik ve düzenleme çalışmalarına en geç 20 gün içinde başlayacağız." dedi.

Alp Kargı, Merzifon, Kargı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:26 Kaynak: AA
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