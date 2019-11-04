Son Dakika Haberleri: Başkan Karlahan hakem kararlarına tepkili
Son Dakika Spor Başkan Karlahan hakem kararlarına tepkili

Başkan Karlahan hakem kararlarına tepkili

6 saat önce

Bandırmaspor, evinde Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Başkan Karlahan hakem kararlarına tepkili, System.String[]

Bandırmaspor, evinde Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan, hakem kararlarının maçı olumsuz etkilediğini kaydederek, "Bandırma ruhuyla her zorluğa son maça kadar göğüs gereceğimizi hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.


TFF İkinci Lig Kırmızı grupta şampiyonluğu hedefleyen Bandırmaspor, ligin 11'inci haftasında dün Bodrumspor'u ağırladı. Maçta gol sesi çıkmadı. Bordo beyazlı kulübün başkanı Göksel Karlahan, maç sonu yaptığı açıklamada karşılaşmayı yöneten hakem Hasan Avcı'nın bariz hatalar yaptığını söyledi.


Karlahan, "Bodrumspor karşılaşmasında aleyhimize yapılan bariz hakem hataları bizleri fazlasıyla mağdur etmiştir. Hakemin futbolcularımızdan Sinan Akaydın'ı maçın kritik dakikalarında, ortada kartı gerektirecek bir durum yokken oyundan atması; maç sonunda kendini ifade etmeye çalışan antrenörümüz Aytekin Kıran'a; hakaret, küfür, onur kırıcı söylem vb. bir durum olmadan kırmızı kart göstermesi, maç içerisinde oyun akışına etki eden kararları bugün camiamızı derinden üzmüştür. Şampiyonluğa kenetlenmiş iken, bu tarz durumların önümüze geçmesine müsade etmeyeceğimizi ve hakem performanslarının takipçisi olacağımızı önemle hatırlatırız. Çifte standart değil herkese adaleti talep ettiğimizi bir kez daha duyurarak; taraftarımıza da, şampiyonluğa inancımızın her şeye rağmen tam olduğunu, Bandırma Bordosu ruhuyla her zorluğa son maça kadar göğüs gereceğimizi hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.


TFF İkinci Lig Kırmızı grupta yoluna namağlup devam eden Bandırmaspor, 11'inci haftayı 23 puanla 2'nci sırada tamamladı. - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:48 Kaynak: İHA
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