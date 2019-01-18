Başkan Karne Dağıttı, Fotoğraf Çekti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karne sevincine ortak olduğu öğrencilere önce karne ve hediyelerini dağıttı, ardından eline fotoğraf makinesi alıp, karne alan öğrencilerin fotoğrafını çekti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karne sevincine ortak olduğu öğrencilere önce karne ve hediyelerini dağıttı, ardından eline fotoğraf makinesi alıp, karne alan öğrencilerin fotoğrafını çekti.



Bursa'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemi karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi. Bursa'da yaklaşık 570 bin öğrenci ve 32 bin öğretmen karnelerin dağıtılmasıyla 15 günlük tatile çıkmış oldu. İlk dönemin son gününde Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu'nda öğrencilerin karne sevincine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de ortak oldu. Başkan Aktaş, bir süre öğrencilere karne ve hediyelerini verdikten sonra kendilerini görüntüleyen gazetecilerin arasına geçip, aldığı fotoğraf makinesi ile karne alan öğrencilerin fotoğrafını çekti. Öğrencilerle sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Başkan Aktaş, öğrencilerden tatilin keyfini çıkarmalarını istedi.



Dolu dolu tatil



Karne alan tüm öğrencileri tebrik eden Başkan Aktaş, "Düşük notu olanlar kesinlikle üzülmesin. İkinci dönem daha çok çalışıp, telafi edebilirler. Önemli olan onların hayata iyi şekilde hazırlanmaları. Bu konuda anne ve babaların da anlayışlı olmalarını istirham ediyorum. Burada hem öğrencilerimizi hem öğretmenlerimizi çok heyecanlı ve dinamik gördüm. Altyapıdan üst yapıya yaptığımız bütün yatırımlar onların geleceği için, daha güzel yarınları için. Hepsine başarılı, sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bunun yanında çocuklarımız tatillerini Bilim ve Teknoloji Merkezimizde, Hayvanat Bahçesi'nde ve düzenlediğimiz kültürel ve sanatsal etkinlikle dolu dolu geçirebilirler" dedi. - BURSA

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