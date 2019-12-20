Başkan Kartoğlu, akıllı şehircilik uygulamalarını anlattı - Son Dakika
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Başkan Kartoğlu, akıllı şehircilik uygulamalarını anlattı

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 2. Dijital Şehircilik Zirvesi kapsamında düzenlenen 'Dijitalleşmede Türkiye'den Örnekler' panelinde konuştu.

Başkan Kartoğlu, akıllı şehircilik uygulamalarını anlattı, System.String[]

BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 2. Dijital Şehircilik Zirvesi kapsamında düzenlenen 'Dijitalleşmede Türkiye'den Örnekler' panelinde konuştu. Başakşehir'de hayata geçirilen akıllı şehircilik uygulamalarını anlatan Başkan Kartoğlu, "Akıllı şehirciliğin yanında aynı zamanda kent gücünü de önemsemek lazım" dedi.

Turkuvaz Yayın Grubu dergisi tarafından İstanbul'da düzenlenen ve açılış konuşmasını Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in yaptığı zirvede, şehir yaşamı için dijital çözüm üreten şirketlerin vaatleri ele alındı.

İNSANLAR ARTIK KÖYLERDE DEĞİL, ŞEHİRLERDE YAŞAMAK İSTİYOR

Açılış konuşmalarının ardından "Dijitalleşmede Türkiye'den Örnekler" paneline geçildi. Moderatörlüğü Nilay Altan'ın yaptığı panelde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Erdem Güzelbey, başarıyla uyguladıkları akıllı şehircilik örneklerini katılımcılarla paylaştı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir'deki dijital şehirleşme örneklerini anlattığı konuşmasında, "Çok zeki insanlarımız var. Onları keşfetmemiz, onlara ulaşmamız lazım" dedi.  Kartoğlu, "Akıllı şehirciliğin yanında aynı zamanda kent gücünü de önemsemek lazım. İnsanlar artık köylerde değil, şehirlerde yaşamak istiyor çünkü daha rahat edeceğini, daha çok sosyal ve ekonomik imkanlar bulacağını düşünüyor.

BU MERKEZ TÜRKİYE'DE İLK KEZ BAŞAKŞEHİR'DE KURULDU

Biz, akıllı şehircilik konusunda teknolojik buluşlara ortam hazırlayacak alanlar oluşturuyor, fikirleri olan insanların bunu gerçeğe dönüştürebileceği imkanlar sunuyoruz. Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezimiz de bunlardan biri. Türkiye'de ilk kez Başakşehir'de kuruldu ve bazı belediyeler tarafından da örnek alındı. Bunun gelişmesi lazım, üretmemiz lazım." Başakşehir Belediyesi'nin "Sıfır Atık" ve "Akıllı Yer Altı Çöp Toplama Sistemi" Projelerinin entegrasyonu ile 6. Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde atık yönetimi kategorisinde ödüle layık görüldüğünü belirten Kartoğlu, "2013 yılında hayata geçirdiğimiz Akıllı Yer Altı Çöp Toplama Sistemi ile geçen yıl da Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında kente ve kent halkına pozitif katkı sunan proje ve uygulamalara verilen Uluslararası İdealkent Ödülü'nü kazanmıştık" şeklinde konuştu.

Zirve, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Ali Akay'ın "Teknoloji ve Şehir" konulu sunumuyla devam etti.


Yasin Kartoğlu, Başakşehir, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:34 Kaynak: DHA
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