Başkan Kartoğlu, Bahçekentli yöneticilerle buluştu - Son Dakika
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Başkan Kartoğlu, Bahçekentli yöneticilerle buluştu

6 saat önce

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçenin yükselen değeri Bahçekent'te talepleri dinledi.

Başkan Kartoğlu, Bahçekentli yöneticilerle buluştu, System.String[]

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçenin yükselen değeri Bahçekent'te talepleri dinledi. Bahçekentlilere müjdeler veren Başkan Kartoğlu, Boğazköy bölgesine Kayaşehir'deki gibi bir kültür ve yaşam parkı yapılacağını söyledi.


Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir Bahçekent bölgesi site yöneticileri ve müdürleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Başakşehir'in her noktasına olduğu gibi Bahçekent'e de gereken önemi verdiklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, talepleri dinledi.


Bahçekent'in marka değerine katkı


Bahçekent'te düzenli çöp toplandığı için Başkan Kartoğlu'na teşekkür eden yöneticiler, insan popülasyonunu az olan bölgenin gelişebilmesi için tanıtım desteği istedi. Bölgenin tanıtımı için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Başkan Kartoğlu, site yöneticilerinden bölgeye yeni işletmelerin açılabilmesi için çaba göstermelerini istedi.


Boğazköy'e kültür yaşam parkı müjdesi


Başkan Kartoğlu, Bahçekent sakinlerine müjdeler de verdi. Boğazköy bölgesine Kayaşehir'dekine benzer kültür ve yaşam parkı yapacaklarını söyledi. Projeye 2020'de başlamak istediklerini belirten Kartoğlu, Bahçeşehir ve Bahçekent'in raylı sistemlere kolay ulaşımı konusunda ise Ulaştırma Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi. - İSTANBUL

Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Kayaşehir, Boğazköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:18 Kaynak: İHA
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