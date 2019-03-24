Başkan Kartoğlu: "Başakşehir Şehir Hastanesi Avrupa'nın En Büyük Hastanesi Olacak"

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Kendi İşinin Patronu Oldu, Şimdi Avrupa'ya Tül Perde Dikiyor

Cumhur İttifakı Mitingi Nedeniyle Avrasya Tüneli ve Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı

Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti