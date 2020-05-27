Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin 60. yıldönümünde önemli bir mesaj yayınladı. Başkan Kartoğlu, yeni neslin artık darbelere izin vermediğini, bundan sonra da böyle bir kalkışmaya izin verilmeyeceğini söyledi.



Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 27 Mayıs 1960 tarihinde milletin iradesine el konulan ilk darbeyle ilgili videolu mesaj yayınladı. Kartoğlu, 18 yılın ardından ezanın aslına çevrilmesinin Adnan Menderes hükümetinin ilk icraatı olduğuna ve bu dönemde halkın refahının yükseldiğine dikkat çekti. Öte yandan Başkan Kartoğlu, merhum Başbakan Adnan Menderes'in Topkapı'daki anıt mezarını ziyaret ederek dua etti.



"Vesayetçiler gelişmelerden rahatsız oldu"



Vesayetçilerin bu dönemdeki gelişmelere tahammül edemediğini ve askeri darbeyle yönetime el konulduğunu hatırlatan Başkan Kartoğlu, Adnan Menderes'in yalan ve iftiralarla yargılanarak idam edildiğini belirtti.



"Demokrasimizi kötülüğe boğdurmadık"



Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in Menderes için yazdığı 'Zeybeğin Ölümü' şiirinden bir dörtlük de okuyan Başkan Yasin Kartoğlu, 1960'dan günümüze kadar gerçekleştirilen darbe ve muhtıralardan bahsederek sözü 15 Temmuz 2016'daki hain kalkışmaya getirdi. Kartoğlu, darbecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletin kararlı duruşuyla yüzleştiğini, milletin darbeye tahammülü olmadığını dünyaya haykırdığını söyledi. Kartoğlu, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'ya rahmet dileyerek sözlerine son verdi. - İSTANBUL