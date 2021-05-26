Başkan Kartoğlu: "Girişimcileri desteklemek milli sorumluluğumuz" - Son Dakika

Başkan Kartoğlu: "Girişimcileri desteklemek milli sorumluluğumuz"

26.05.2021 20:05
Başkan Kartoğlu:

Başakşehir Belediyesi tarafından 12'ncisi düzenlenen Başakşehir Living Lab Girişimci Günü'nde, 127 proje arasından finale kalan 20 projenin sunumu yapıldı.

Başakşehir Belediyesi tarafından 12'ncisi düzenlenen Başakşehir Living Lab Girişimci Günü'nde, 127 proje arasından finale kalan 20 projenin sunumu yapıldı. Günün kazananı, Micro-No adlı proje oldu. Çevrimiçi gerçekleştirilen programda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, girişimcileri ve yenilikçi fikirleri desteklemeyi milli bir görev ve sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

Başakşehir, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirmeye devam ediyor. Başakşehir Living Lab'de, bilişim teknolojileri, tasarım tabanlı inovasyon, girişimciliğin yaygınlaşması ve yeni iş oluşumlarına ortam sağlıyor. Bu kapsamda hayatı kolaylaştıracak yenilikçi projelerin yarıştığı Başakşehir Living Lab Girişimci Günü'nün 12'ncisi düzenlendi.

7 yılda 600'den fazla proje katıldı

28 farklı ilden girişimcinin 127 projeyle başvuruda bulunduğu Girişimci Günü'nün finalinde 20 proje yarıştı. Genç girişimciler, projelerinin sunumlarını çevrimiçi ortamda gerçekleştirdi. Programa katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "12. Girişimci Günü'ne 127 projenin başvuruda bulunması bizleri ayrıca mutlu etti. 2015 yılından bugüne kadar etkinliğimize başvurusu yapılan proje sayısı ise 600'ü geçti. Bu vesileyle tüm girişimcilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Milli görev ve sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz"

Gençlerin imkan verildiğinde her alanda başarılı olduğuna dikkat çeken Başkan Kartoğlu, "Gençlerimize yeni ufuklar açmak için, yenilikçi fikirlerin katma değeri yüksek ticari ürünlere dönüşmesi için Başakşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bunu da sadece hizmet olarak değil; milli bir görev, milli bir sorumluluk bilinciyle yapıyoruz" diye konuştu.

Başakşehir'den dünyaya çevrimiçi eğitim

Başakşehir'in teknoloji ve inovasyonun başkenti olma yolunda emin adımlarla yürüdüğünü belirten Başkan Kartoğlu, "Bu hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hatta en kötü şartları dahi lehimize çeviriyoruz. Covid-19 salgını başladığında Başakşehir Living Lab'deki tüm eğitimlerimize, atölye çalışmalarımıza ara vermek zorunda kaldık. Ama biz ne yaptık? Tabi ki durmadık ve bu süreci bir fırsata çevirdik. Bugün sadece Başakşehir'deki komşularımıza değil; İstanbul'un 39 ilçesinde, Türkiye'nin 81 ilinde ve 19 ülkede on binlerce kişiye çevrimiçi eğitim veriyoruz. Yakın zamanda çalışmalarımızın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Birincilik ödülü Micro-No'nun

Yılda iki kez düzenlenen etkinliğin 12'ncisinde Aslıhan Çoban'ın Micro-No isimli projesi birinci oldu. Yarışmada Ersoy Soyer'in Queeme isimli projesi ikinci olurken, Cem Kayra Uzun projesi OtoSanayi.Net üçüncülüğe hak kazandı. Özel ödüle ise 3 boyutlu yazıcı ile hastaya özel atel üretimi yapan projesi ile Emre Göçmen layık görüldü. Dereceye giren girişimcilere, para ödüllerinin yanı sıra Başakşehir Living Lab'de kuluçka merkezi, yatırımcılarla buluşma, ürün sergileme ve kullanıcı deneyimi, elektronik ve 3B teknolojileri laboratuvarları ve tasarım desteği imkanları sağlandı. - İSTANBUL

Başkan Kartoğlu: Girişimcileri desteklemek milli sorumluluğumuz
Başkan Kartoğlu: Girişimcileri desteklemek milli sorumluluğumuz

Başakşehir Belediyesi, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kartoğlu: 'Girişimcileri desteklemek milli sorumluluğumuz' - Son Dakika


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