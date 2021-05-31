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Başkan Kartoğlu: "İBB yönetimi usulsüzlük yaptı" - Son Dakika

Başkan Kartoğlu: "İBB yönetimi usulsüzlük yaptı"

31.05.2021 11:50
Başkan Kartoğlu:

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan "Şeffaf Kürsü" programında Başakşehirlilerin sorularını yanıtladı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan "Şeffaf Kürsü" programında Başakşehirlilerin sorularını yanıtladı. Ulaşımdan kültür ve yaşam merkezlerine, yol çalışmalarından hayata geçirilecek yeni projeler hakkında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Kartoğlu'nu çok sayıda Başakşehirli takip etti.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan Şeffaf Kürsü programında Başakşehirlilerin merak ettiği sorulara cevap verdi. Başakşehirlilerin gönderdiği tüm soruları tek tek incelediğini ifade eden Başkan Kartoğlu, "Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze görüşmelerimizi yeteri kadar yapamıyoruz. Başakşehirli komşularımın sosyal medya mecraları üzerinden sorduğu soruları canlı yayında cevaplama imkanı buldum" dedi.

"İBB yönetimi usulsüzlük yaptı"

İlçe sakinlerinin en fazla merak ettiği konuların başında Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yan tarafına yapılması planlanan Ata Sporları Merkezi vardı. Süreç hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, "Seçimden önce ilanını yapmıştık. Burayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale de yapılmıştı. Fakat buradaki çalışmalar durduruldu. Geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme oldu. Bu bölgeyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri kendilerince bir karar almışlar. Buradaki imalatın yapılmamasına karar vermişler. Bu imalatın Beylikdüzü'nde sahil düzenlemesinde yapılmasına karar vermişler. Bu bölgedeki yapılacak olan yerlerdeki işgalleri gerekçe göstermişler. Ancak Beylikdüzü'ndeki işgaller olmasına rağmen İBB'de ısrarla yıkılmasını sağlayarak orada yapılmasının kararını almışlar. Bu proje Başakşehir'de herkesin bildiği ve ilan edilen projeydi. Ata sporları alanı için biz bir yıldır kamulaştırma yapıyorduk. Ciddi manada bir seviyeye de gelmiştik. Bir an önce düzeltme yapılarak Başakşehir'imize yapılan haksızlığın giderilmesi gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Başakşehir'e alternatif yol

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir'e olan etkisi hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, "Söz konusu çalışma Başakşehir için trafiğin azaltılmasında büyük rol oynamaktadır. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk etap açılışını yaptık. Çok güzel bir yol oldu. Haziran ayı içerisinde 2. etap çalışmalarının da başlayacağını öğrendik. Başakşehir'imiz için de geleceğe dair en önemli yol projelerinin başında yer alacak. Tüm mahallelerimizin kullanabileceği bir yol haline dönüşecek. İki yıl içerisinde yapılması planlanan yol tamamlandığı zaman ilçe içi trafiğini de büyük ölçüde rahatlatmış olacağız. " ifadelerini kullandı.

"Tüm komşularımı aşı olmaya davet ediyorum"

Covid-19 salgınından kurtulmak için aşı olmanın önemine dikkat çeken Başkan Kartoğlu, "Komşularımın bana sıkça sorduğu soruların başında aşı konusu geldi. Evet, aşı oldum. Aşı sırası geldiği halde aşı olmayan tüm komşularımı da bir an önce aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Başakşehir'e yeni millet bahçeleri

Güvercintepe ve Altınşehir'de yapılacak olan yeni park alanlarıyla ilgili müjde veren Başkan Kartoğlu, "Satın almasını yaptığımız alanlar bulunuyor. Bu yıl sonuna kadar satın almasını ve kamulaştırmasını yaptığımız alanlarda çalışmalara başlayacağız. Olimpiyat metro istasyonuna devam ettiğimiz, köprü olarak yaptığımız alanın aşağısı aynı zamanda park alanı ve seyir terası olacak. Bu bahsettiğimiz alan Altınşehir'deki parkla birlikte toplam 120 dönüme ulaşacak ve çok büyük bir millet bahçesi olacak. Bu güzel alanı komşularımızın kullanımına kazandıracağız. İlçemizin tüm mahallelerinde bu ve buna benzer büyük parklar ve millet bahçeleri olacak." diye konuştu.

"Komşularımıza kötülük yapmış olursunuz"

Başakşehirlilerin merak ettiği bir diğer konu ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurban kesim alanıydı. Geçen yıl gerekli girişimlerde bulunduklarına dikkat çeken Başkan Kartoğlu, "İBB yönetimi bu alanın kaldırılacağını söylemesine rağmen kaldırmadı. Geçtiğimiz kurban döneminde de kötü görüntülere şahit olduk. Bu sene de maalesef oradaki imalatlar kaldırılmadı. Açılıp açılmayacağı hakkında bilgim yok. Ancak orası ısrarla açılacak ve bu sene de denenecekse, bence çok yanlış olur. Komşularımıza yapılmış en büyük kötülük olur. Buradan İBB yöneticilerine seslenmek istiyorum. Bu kötülüğü tekrarlamayın. Başakşehirliler bir ay boyunca hem sağlık hem de koku problemi yaşıyor. Buradaki ürünleri taşıyıp başka yerde bu hizmeti verebilirsiniz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Başkan Kartoğlu: İBB yönetimi usulsüzlük yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yasin Kartoğlu, Sosyal Medya, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kartoğlu: 'İBB yönetimi usulsüzlük yaptı' - Son Dakika


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