Son Dakika Haberleri: Başkan kartoğlu, iki çocuğuyla çöp topladı
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Başkan kartoğlu, iki çocuğuyla çöp topladı

2 saat önce

BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, temiz çevre ve sıfır atık projelerine dikkat çekmek amacıyla çocuklar ve Başakgiller'le birlikte Sazlıdere Barajı'nda piknikçilerin çevreye bıraktığı çöpleri topladı.

Başkan kartoğlu, iki çocuğuyla çöp topladı, System.String[]
BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, temiz çevre ve sıfır atık projelerine dikkat çekmek amacıyla çocuklar ve Başakgiller'le birlikte Sazlıdere Barajı'nda piknikçilerin çevreye bıraktığı çöpleri topladı. Başkan Kartoğlu, Twitter hesabından yaptığı ilgi çeken videolu paylaşımında da "Daha temiz bir çevre için kolları sıvıyoruz" dedi.

Sazlıdere Barajı kıyısındaki çöp toplama etkinliğine Başkan Kartoğlu'na çocukları Beren ve Yusuf da eşlik etti. Başakşehir Belediyesi'nin başlattığı "Sıfır Atık, Güzel Gelecek" projesinin sevimli maskotları "Başakgiller" de daha temiz bir Başakşehir için kolları sıvayan Başkan Kartoğlu'na yardım etti.

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK ADINA BURADAYIZ"

İki çocuğu ve Başakgillerle çöp toplayan Kartoğlu, "İçtiğimiz suyun, solduğumuz havanın, ayak bastığımız toprağın, kirlettiğimiz çevrenin, bilinçsizce tükettiğimiz kaynakların geleceği için farkındalık oluşturmak adına buradayız. 'Başka Başakşehir, başka İstanbul, başka Türkiye yok' diyor ve daha temiz bir çevre için kolları sıvıyoruz" diye konuştu.


Sazlıdere Barajı, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:42 Kaynak: DHA
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