Başkan Kartoğlu'ndan 8 Mart'a özel video - Son Dakika

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesaplarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video yayımladı.



Başkan Kartoğlu'nun tüm sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, özellikle kadın kullanıcılar tarafından takdirle karşılandı. Video, kısa sürede binlerce beğeni ve izlenme sayısına ulaştı. Günlük konuşmalarda sıkça kullanılan ayrımcılık içeren ifadelerin yerine doğru kelimelerin kullanılması gerektiğine dikkati çeken videoda, Başakşehir Belediyesi personeli kadınlar rol aldı.



"Ayrımcılık dilde başlar"



Kartoğlu, "Bayan değil, kadın", "Bilim adamı değil bilim insanı", "Adamakıllı değil, doğru düzgün", "İş adamı değil iş insanı", "Sözünün eri değil, sözüne sadık" çağrısında bulunan beş kadının ardından, "Ayrımcılık dilde başlar. Kelimelerimizi değiştirelim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL