Başkan Kartoğlu'ndan Berat Kandili mesajı - Son Dakika

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) Projesi gönüllülerinin çektikleri videoya Berat Kandili mesajı ile dahil olarak, "Rabbim bu mübarek gece hürmetine koronavirüsle mücadelemizi kazanmayı ve sağlıklı günlerimize kavuşmayı nasip etsin" dedi.

Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) Projesi'nin gönüllü gençleri, Başakşehir'in çınarlarını Berat gecesinde de unutmadı. Başakşehir'in duyarlı gençleri, büyüklerini telefonla arayarak hem Berat gecesini kutladı hem de hal ve hatırlarını sordu. Gönüllüler Başakşehirli çınarların hayır dualarını aldı.

"Rabbim korona virüsle mücadelemizi kazanmayı nasip etsin"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da, Berat gecesine özel hazırlanan videoda duygularını paylaştı. Kartoğlu, Başakşehir'de İyilik Zamanı Projesi gönüllülerinin çok anlamlı bir davranış sergilediklerini belirterek, "Mutluluğun Şehri Başakşehir'deki çınarlarımızı arayıp Berat gecelerini tebrik eden gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Rabbimiz, bu mübarek gece hürmetine bize katından bir rahmet versin, bu geceyi, içinde bulunduğumuz şu imtihan günlerinden kurtuluşumuza vesile kılsın, korona virüsle mücadelemizi kazanmayı ve sağlıklı günlerimize kavuşmayı nasip etsin. Berat gecemizi kutluyor, herkese huzur dolu günler diliyorum, kalın sağlıcakla" diye konuştu. - İSTANBUL