Başkan Kartoğlu'ndan bisiklet yolu müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kartoğlu'ndan bisiklet yolu müjdesi - Son Dakika

Başkan Kartoğlu'ndan bisiklet yolu müjdesi

6 saat önce

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehir'i Seviyorum Çünkü... Söyleyecek Sözüm var" söyleşilerinde gençlere bisiklet yolu müjdesi verdi.

Başkan Kartoğlu'ndan bisiklet yolu müjdesi, System.String[]

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehir'i Seviyorum Çünkü... Söyleyecek Sözüm var" söyleşilerinde gençlere bisiklet yolu müjdesi verdi.


Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun "Başakşehir'i Seviyorum Çünkü... Söyleyecek Sözüm var" söyleşilerinde bu haftaki durağı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi'ydi. Öğrencilerin tezahürat ve sevgi gösterileriyle karşıladığı Başkan Kartoğlu, okulun konferans salonunda sohbet tadında bir söyleşi gerçekleştirdi.


Başakşehir'e yeni bisiklet yolu


Öğrencilerin ulaşım konusundaki sorularını yanıtlayan Başkan Yasin Kartoğlu, okulun yakınında bulunan Oyakkent ile Kayaşehir 7. Bölge arasına bisiklet yolu yapılacağını söyledi. Bu yol tamamlandığında bisiklet yolu çevresinde ikamet eden gençlerin bisikletleriyle okula gidip gelebileceğini ifade etti. Bir öğrencinin Gaziantep'te düzenlenecek Teknofest'e gitmek istediğini söylemesi üzerine Başkan Kartoğlu, her okuldan birkaç öğrenciyi Teknofest'e götürebileceklerini dile getirdi.


Başak Mahallesi'ne gençlik kompleksi geliyor


Spor yapmak için alanlara ihtiyaçları olduğunu ifade eden gençlere de yanıt veren Başkan Kartoğlu, "Okulun yakınında gençlik ve spor merkezi yapmak için çalışmalara başlandı. Merkezimizin içerisinde havuz, kütüphane ve kıraathane olacak. İçeride sosyal faaliyet adına ihtiyacınız olan her şey olacak. Gençlik merkezlerimiz ve kıraathanelerimiz güvenli mekanlar. Ailelerinizin de sizi buraya gönderirken gönlü rahat edecek. Okulunuzun arka kısmına da bir halı saha ile spor salonu inşaatı projemiz var" dedi.


Söyleşinin sonunda Başkan Kartoğlu Başakşehir Futbol Kulübü'nün bir maçı için öğrencilere maç bileti hediye etti. - İSTANBUL

Anadolu Lisesi, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:19 Kaynak: İHA
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