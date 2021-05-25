Başkan Kartoğlu, Necip Fazıl Kısakürek'i kabri başında andı - Son Dakika

Başkan Kartoğlu, Necip Fazıl Kısakürek'i kabri başında andı

25.05.2021 11:23
Başkan Kartoğlu, Necip Fazıl Kısakürek'i kabri başında andı, System.String[]

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kızı Beren Kartoğlu ile birlikte Türk edebiyat ve düşünce tarihinin en önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek'i kabri başında dualarla andı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kızı Beren Kartoğlu ile birlikte Türk edebiyat ve düşünce tarihinin en önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek'i kabri başında dualarla andı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Türk düşünce hayatında fikirleri ve eserleriyle iz bırakan yazar ve şair Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 38. yıl dönümüne kabri başında andı. Kızı Beren Kartoğlu ile Necip Fazıl Kısakürek'in Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden Başkan Kartoğlu, Kısakürek'i anlamaya ve sonraki nesillere anlatmaya devam edeceklerini belirtti.

"Üstadın lafının dostu oldum"

Başkan Kartoğlu, "Üstad, Allah'a bağlı bir Müslüman olmak için sonsuz gayret içinde yaşadı ve bunu başardı. Aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde, omuz omuza bir toplum meydana getirmek için büyük gayret gösterdi. Ben de bu düşüncelerle büyüdüm, onun sözleriyle olgunlaştım. Üstadın lafının dostu oldum, çilesinin ise yabancısı olmadım" dedi.

"Üstadı iyi anlamalıyız"

Necip Fazıl Kısakürek'in bütün Müslümanları kardeş bildiğini ifade eden Başkan Kartoğlu, "Üstadı hem anmak hem de anlamak için kabrini ziyaret ettik. Kızım Beren'e de üstadın düşünce hayatımdaki yerini anlattım. Üstadı iyi anlamalıyız ve onun eserlerini okumalıyız. Vefatının 38'inci yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Başkan Kartoğlu, Necip Fazıl Kısakürek'i kabri başında andı
Başkan Kartoğlu, Necip Fazıl Kısakürek'i kabri başında andı
Başkan Kartoğlu, Necip Fazıl Kısakürek'i kabri başında andı

Necip Fazıl Kısakürek, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kartoğlu, Necip Fazıl Kısakürek'i kabri başında andı - Son Dakika


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