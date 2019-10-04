Başkan Kartoğlu öğrencilerle bir araya geldi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehir'i Seviyorum Çünkü Söyleyecek Sözüm Var" söyleşileri kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.



Başakşehir Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen buluşmaya Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, okul müdürü ve çok sayıda öğrenci katıldı. Söyleşiye kendi hayatıyla ilgili konuşarak başlayan Başkan Kartoğlu, öğrencilere okul hayatları boyunca sadece derslere değil, kendilerini hayata hazırlayacak konulara da yoğunlaşmalarını tavsiye etti. Kartoğlu, "Başarılı olmak bir tercih ama buna erken yaşlarda karar vermeniz lazım. Sizi diğerlerinden ayıran +1'iniz mutlaka olsun. Kendinize ekstra hedefler belirleyin. 3. Gençlik Oyunları başlıyor. Oradaki yerinizi mutlaka alın" dedi.



Başkan Kartoğlu, teknolojinin öneminden söz ettiği sırada sahneye gelen Robot Rıfkı'yla bir süre sohbet etti. Rıfkı'nın yazılımının Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde geliştirildiğini dile getiren Kartoğlu, gençlerden Living Lab'i mutlaka ziyaret etmelerini istedi.



"YouTube Akademi kuruluyor"



Gençlerin sosyal medya ile ilgili görüşlerini dinleyen Başkan Kartoğlu, Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde bir YouTube Akademi kurulacağı müjdesini vererek, "YouTuber olmak isteyenler oraya müracaat edebilir. Bir ay içinde faaliyete geçirmeyi planladığımız akademide video çekim tekniklerinden montaja, diksiyon kursundan pazarlama tekniklerine kadar teorik eğitimler de olacak" diye konuştu. Kartoğlu'nun öğrencilerin görüşlerini dinleyip sorularını cevapladığı program, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. - İSTANBUL