Başkan Kartoğlu: "Şehit savcımızın ismi mi sizi rahatsız ediyor" - Son Dakika

Başkan Kartoğlu: "Şehit savcımızın ismi mi sizi rahatsız ediyor"

19.03.2021 15:42

Başkan Kartoğlu: "Şehit savcımızın ismi mi sizi rahatsız ediyor" Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu İBB'nin Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievine yönelik hukuksuz girişimlerine tepki gösterdi Kartoğlu: "Hukuksuz girişime asla izin vermeyeceğim" Başakşehir Belediye Başkanı...

Başkan Kartoğlu: "Şehit savcımızın ismi mi sizi rahatsız ediyor"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu İBB'nin Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievine yönelik hukuksuz girişimlerine tepki gösterdi

Kartoğlu: "Hukuksuz girişime asla izin vermeyeceğim"

İSTANBUL - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İBB tarafından hukuksuz şekilde ruhsatı iptal edilen ve yıkılmaya çalışılan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi hakkında yaptığı açıklamada "Hukuksuz girişime asla izin vermeyeceğim. Yoksa, terör örgütü tarafından görevi başında şehit edilen savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın ismi mi sizi rahatsız ediyor" dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hukuksuz şekilde ruhsatı iptal edilen ve yıkımı için hukuki süreci devam eden Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Başak Mahallesi'nde 2018 yılından bu yana gencinden yaşlısına herkese hizmet veren ve İBB tarafından hukuksuz şekilde yürütülen çalışmalara Başkan Kartoğlu tepki gösterdi.

Terör örgütü tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın isminin ölümsüzleştirildiği bilgievinin önünde açıklamalarda bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Hepinizin yakından bildiği gibi; sorumluluk alanlarında olmasına rağmen Avrupa'nın en büyük sağlık kompleksi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yollarını yapmadılar. Pandemi döneminde bununla kalmayıp Ziya Gökalp Mahallemizde bulunan sağlık ocağını sattılar. Başakşehir'de kamu hizmeti için kullanılması gereken arsayı da sattılar. Şimdi de bunlar yetmezmiş gibi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievimize adeta göz diktiler" dedi.

"İBB Yönetimi, gözünü şimdi de Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievimize dikti"

İBB'nin hukuksuz girişimlerinin ilk olmadığını söyleyen Kartoğlu, "Kendisini her şeyin üzerinde gören İBB Yönetimi, gözünü şimdi de 7'den 70'e binlerce Başakşehirlinin eğitim aldığı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievimize dikti. Başakşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve 2018 yılından bu yana gencinden yaşlısına binlerce Başakşehirlinin eğitim aldığı bilgievimizin ruhsatı İBB Yönetimi tarafından hukuksuz bir şekilde iptal edildi. İBB Yönetimi, Başakşehirlilerin buluşma noktası olan merkezimizin elektrik ve doğalgazını keserek mühürlemeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Şehit edilen savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın ismi mi sizi rahatsız ediyor"

Bilgievi'nin binlerce Başakşehirli vatandaşa hizmet verdiğini ve bunu engellemeye yönelik yapılan çalışmalara asla müsaade etmeyeceklerini ifade eden Kartoğlu, "Sanat atölyelerinden dersliklere, tiyatro salonundan anne çocuk merkezine kadar Başakşehirliler bu merkezden istifade ediyor. Başakşehir belediye başkanı olarak değil, Başakşehirli olarak, Başakşehir'de yaşayan bir İstanbullu olarak bu hukuksuz girişime asla izin vermeyeceğim. Yoksa, terör örgütü tarafından görevi başında şehit edilen savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın ismi mi sizi rahatsız ediyor?" diye konuştu.

Başkan Kartoğlu: Şehit savcımızın ismi mi sizi rahatsız ediyor
Başkan Kartoğlu: Şehit savcımızın ismi mi sizi rahatsız ediyor
Başkan Kartoğlu: Şehit savcımızın ismi mi sizi rahatsız ediyor
Başkan Kartoğlu: Şehit savcımızın ismi mi sizi rahatsız ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Selim Kiraz, Başakşehir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kartoğlu: 'Şehit savcımızın ismi mi sizi rahatsız ediyor' - Son Dakika


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