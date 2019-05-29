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Başkan Kartoğlu yetim ve öksüz çocuklarla iftarda buluştu

45 dakika önce

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçede yaşayan öksüz ve yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Başkan Kartoğlu yetim ve öksüz çocuklarla iftarda buluştu, System.String[]
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçede yaşayan öksüz ve yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi. Başkan Kartoğlu, "Bizler, sadece bir gün değil, her zaman yetimlerimizin yanındayız ve her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Beyaz El Derneği iş birliğiyle ilçede düzenlenen programa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve ailesinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Melik ve Ömer Faruk Ay, Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Şaduman Kutay ile çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Başakşehirli yetim ve öksüz çocuklar, palyaço, Hacivat-Karagöz, İllüzyon, yüz boyama ve jonglör etkinlikleriyle gönüllerince eğlenirken, Başakşehir Belediyesinin "Sıfır Atık" projesi maskotları Başakgiller'le dans ettiler. İlçede yaşayan yaklaşık 350 öksüz ve yetim çocuğa yönelik düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Kartoğlu, ailesiyle birlikte masaları tek tek gezerek çocuklarla yakından ilgilendi.

"İhtiyaç sahiplerinin tutan eli, gören gözü, işiten kulağı olmaya gayret ediyoruz"

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "İçinde bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ni barındıran mübarek Ramazan ayının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün başımızın tacı yetimlerimizle beraberiz Elhamdülillah. Belediye olarak, ihtiyaç sahiplerinin tutan eli, gören gözü, işiten kulağı olmaya gayret ediyoruz. Bizim inancımızda yetimler, üzerlerine en çok titrenmesi gereken kişilerdir. Kendisi de bir yetim olan Peygamber Efendimiz, işaret ve orta parmağını göstererek, 'Yetimlere bakan kişiler benimle cennette böyle yakın olacak' buyurmuştur. İşte bizleri Ramazan sofrasında bir araya getiren bu inançtır. Nerede bir yoksul, nerede bir mazlum varsa onun sesi olan bir medeniyetin mirasçıları olarak bizler, sadece bir gün değil, her zaman yetimlerimizin yanındayız ve her zaman yanlarında olacağız inşallah" diye konuştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:09 Kaynak: İHA
Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Güncel
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