Başkan Kasap'tan Mekke'nin Fethi Ve Yeni Yıl Mesajı
52 dakika önce
Belediye Başkanımız Prof. Dr. Reşat Kasap, Mekke'nin Fethi ve Yeni Yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında:
"Mekke'nin İslam ordusu tarafından fethedilmesi ile yeryüzünün kaderi değişmiş, insanlık içinde bulunduğu karanlık dehlizlerden çıkıp aydınlığa kavuşmuştur. Mekke'nin fethi yeryüzünde adaletin tecelli ettiği müstesna günlerden biridir.
Dünya tarihinin altın sayfalarından biri olan Mekke'nin fethi, bütün dünyaya 'insanlık' dersi vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) savaşmak yerine, bağışlamayı seçerek insanların kalplerini İslam'a açmış ve gönüllerin fethini de sağlamıştır. Bu fetihten sonra diğer fetihler arka arkaya gelmiş ve İslam üç kıtaya hızla yayılmaya başlamıştır.
"Mekke'nin Fethi"nin tüm İslam alemi için mübarek olmasını Cenab-ı ALLAH'tan niyaz ediyorum. Aynı zamanda yeni bir yıl olan 2019'un, mazlum coğrafyalara dünyada adalet, özgürlük, huzur dolu; iyilik ve merhametin tüm dünyaya egemen olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Başta hemşerilerim olmak üzere; şehrimizin, ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam âleminin Mekke'nin Fethi'nin yıl dönümünü ve yeni yılını tebrik ediyorum.''dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:49 Kaynak: Bültenler
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