Başkan Kassanov, Azerbaycan'da görüşmeler yaptı - Son Dakika

Başkan Kassanov, Azerbaycan'da görüşmeler yaptı

06.11.2020 14:42
Başkan Kassanov, Azerbaycan'da görüşmeler yaptı, System.String[]

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB)Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, bir takım ziyaretlerde bulunmak için gittiği Azerbaycan'da görüşmeler yaptı.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB)Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, bir takım ziyaretlerde bulunmak için gittiği Azerbaycan'da görüşmeler yaptı.

DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov, Türk Ticaret Sanayi Odası'nın, Bakü'de "Azerbaycan'da Yeni Bir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Dönemi" te temasıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Kassanov, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarındaki kalkınmayı sağlamak ve gelecekte ihtiyaç duyulabilecek çalışmalar için hazır olduklarını ve Dağlık- Karabağ meselesinde Azerbaycan'ın yanında olduklarını ifade etti.

Toplantının ardından Başkan Kassanov, Ermenistan'ın sivillere yönelik düzenlediği saldırının ardından Berde kentine insani yardım malzeme gönderme törenine katıldı.

Azerbaycan temasları sırasında Kassanov, DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Memmed Şamilov'un organizasyonunda Azerbaycan Diaspora İş Üzre Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Elşad Veliyev, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Vügar Memmedov ve Komitenin Aparat Başkanı Daşgın Recepli ile de görüştü. Azerbaycan Diaspora İş Üzre Devlet Komitesi üst düzey yetkilileri yapılan görüşmede ziyaret ve desteklerinden dolayı dolayı Kassanov'a teşekkür etti.

Kassanov'un Bakü'de gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında Türkiye'nin son eski Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Ganire Paşayeva, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, 27. Dönem Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ve diğer devlet ve hükümet yetkilileri ile bir araya geldi. - İSTANBUL

Başkan Kassanov, Azerbaycan'da görüşmeler yaptı

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kassanov, Azerbaycan'da görüşmeler yaptı - Son Dakika


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