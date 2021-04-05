Başkan Kassanov'dan 'Montrö' bildirisine tepki - Son Dakika

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 104 amiralin imzasıyla yayınlanan 'Montrö Bildirisi'ne tepki gösterdi.

Başkan Kassanov, milli iradeyi, hukuk devletini, toplumsal barışı ve demokrasiyi hedef alan antidemokratik bildiriyi Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) olarak şiddetle kınadıklarını belirtti.

Türkiye'nin geçmişte sık sık karşılaştığı vesayetçi oluşumlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde verilen demokratik mücadeleler sonucunda büyük ölçüde tasfiye edildiğini ifade eden Kassanov, "Halkımız demokrasiden, kazanımlarından vazgeçmeyeceğini ve iradesini darbecilere teslim etmeyeceğini somut bir şekilde göstermiştir. Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunmuştur. Bir grup emekli subay tarafından imzalanan bu menfur bildirinin, vesayetçi geleneğin son kırıntılarının da temizlenmesine olanak tanıyacağına ve sivil siyaset alanının güçlenmesine imkan sağlayacağına inanıyoruz. Bu vesileyle, darbe sevicilerin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, kendilerine millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Biz DATÜB olarak, demokrasiye karşı her türlü girişim karşısında devletimizin ve aziz milletimizin yanında olmaya ve demokrasimizi en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL