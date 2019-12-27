Başkan Kassanov'dan taziye mesajı - Son Dakika

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'dan Kazakistan'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden yolcular için taziye mesajı yayımladı.



DATÜB Genel Başkanı Sayın Ziyatdin Kassanov, Kazakistan'ın Almatı kentinde içinde 95 yolcu ve 5 mürettebatın olduğu bir uçağın kalkış sırasında düştüğü kazayla ilgili olarak taziye mesajı yayımladı. Kassanov mesajında, "Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 95 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air hava yollarına ait uçağın düştüğü belirtildiği, ön belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybettiğini, 22'si ağır 66 kişi ise yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlerin yerleri nur, mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL