Başkan Kassanov'dan taziye mesajı - Son Dakika

Başkan Kassanov'dan taziye mesajı
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Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısının ardından şehit olan kahraman Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:25 Kaynak: İHA
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısının ardından şehit olan kahraman Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.
Kassanov mesajında, "İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Hain saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman Mehmetçiklerimize ise acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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